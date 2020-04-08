Журналиста Шевченко госпитализировали с двусторонним воспалением легких

«После недельной температуры 38-39, после курса антибиотиков и после пяти визитов врачей — никто ничего не слышал в легких», — поделился журналист.

По его словам, когда у него температура спала до 36.8-37 он пошел в платную поликлинику, чтобы сделать компьютерную томографию.

«Они сразу увидели очаги поражения в легких. Обильные. Скорая увезла меня в больницу», — продолжил Шевченко.

Он обратил внимание на то, что врачи, которые осматривают пациента на дому, могут не увидеть ничего подозрительного, поэтому обязательно надо делать КТ легких. Журналист добавил, что он сдал тест на коронавирус и ждет результатов.