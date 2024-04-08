Общество 08 апреля 2024, 18:32 Журналиста Пивоварова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Пресненский суд Москвы оштрафовал журналиста Пивоварова на 30 тысяч рублей Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

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Пресненский суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова* за несоблюдение обязательного требования о маркировке иностранного агента. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Поводом стала запись в Telegram-канале Пивоварова*, в которой он проводил опрос среди своих подписчиков. Он не добавил подпись, предупреждающую о его статусе иностранного агента. Его представитель в суде отметила, что в посты с опросами добавлять предупреждающий текст технически невозможно.

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Журналиста обвинили в совершении административного правонарушения согласно части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил Пивоварову* штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал комика Руслана Белого* виновным за отсутствие маркировки иноагента в рекламном посте. Теперь у него есть 60 дней на оплату штрафа.

* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.