Журналиста из Екатеринбурга госпитализировали с подозрением на коронавирус

«В качестве „аккредитации“ не дурацкие разрешения у чиновников, а самая что ни на есть двухсторонняя пневмония с экстренной госпитализацией через КТ», — заметил Журавлев.

По словам журналиста, он соблюдал режим самоизоляции и работал дома, однако плохое самочувствие появилось 13 мая. Журавлев сразу подумал о заражении коронавирусом, так как в его подъезде уже выявили один случай. Симптомы ОРВИ были слабыми, но мужчину обеспокоила потеря обоняния.

«Я понимал, что надо делать КТ, но я же не мог «своим пешком» пойти в больницу, раз находился на карантине». Несколько раз вызывал скорую, но меня никак не забирали. А 17-го позвонил, и сразу приехали. Я думаю, просто не хватало мест в больницах, а потом появились», — уточнил Журавлев.

В палате с журналистом находятся еще пять человек. Медицинский персонал следит за состоянием пациентов.

«Врачи и медсестры молодцы — очень заботливые и лечат нас отлично. Хотя работать им приходится сутками», — подчеркнул представитель СМИ.

В настоящее время диагноз Журавлева не подтвердили официально.