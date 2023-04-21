Общество 21 апреля 2023, 22:13 Журналиста Христо Грозева внесли в реестр иноагентов Минюст России внес в реестр иноагентов Христо Грозева РИА «Новости»

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Министерство юстиции России пополнило реестр иноагентов, в него внесли журналиста Христо Грозева* и еще несколько физических и юридических лиц. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

В реестр внесли помимо Грозева* политика Эльвиру Вихареву*, активистку Наталью Севец-Ермолину* и две организации.

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«Христо Грозев* распространял <…> недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

Грозев* выступал на стороне украинских спецслужб, сообщил «Царьград». Авторы статьи назвали его «болгарским провокатором».

Президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов рассказал, почему Россия вправе ограничить права иноагентов, участвующих в информационной кампании против родины. Он заявил, что «негоже зарабатывать деньги в стране, которую ненавидишь», его процитировал РИА ФАН.

* физлицо, признанное в РФ иноагентом.