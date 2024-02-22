Общество 22 февраля 2024, 09:44 Журналиста Евгения Киселева внесли в перечень террористов и экстремистов РИА «Новости»

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Росфинмониторинг внес журналиста Евгения Киселева* в перечень террористов и экстремистов. Запись появилась на сайте ведомства, сообщило РИА «Новости».

«Перечень террористов и экстремистов <…> Киселев Евгений Алексеевич*, 15.06.1956, Москва», — указывается в карточке.

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С апреля 2022 года Киселев* также находится в списке иностранных агентов. Минюст уличил его в осуществлении политической деятельности, причем иностранным источником указывалась Украина. Сейчас журналист работает в этой стране. В России его в июле 2022 года объявили в розыск по статье УК.

Входящие в перечень террористов и экстремистов не имеют права взаимодействовать со СМИ, устраивать публичные акции, участвовать в выборах, размещать информацию в Сети, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися выплат зарплаты, налогов и возмещения ущерба.

Евгений Киселев* трудился на телевидении с 1984 года, вел передачи на НТВ и занимал на канале руководящие посты, в том числе в течение года — должность гендиректора.

* Признан в России иноагентом.