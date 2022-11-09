Журналиста Дмитрия Колезева объявили в розыск | 360°

Общество 09 ноября 2022, 11:07 Журналиста Дмитрия Колезева объявили в розыск МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева YouTube

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Главного редактора издания Republic* (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Дмитрия Колезева объявили в розыск по уголовному делу. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

Статья уголовного дела, по которой журналиста объявили в розыск, не уточняется. По мнению Колезева, она может быть связана с фейками и дискредитацией ВС РФ. Такое предположение редактор высказал в своем Telegram-канале.

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По данным «Коммерсанта», Колезев уехал из России вскоре после начала спецоперации. В мае сайт журналиста заблокировали по решению Генпрокуратуры РФ.

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В конце октября в федеральным розыск объявили журналиста «Новой газеты», сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина. В августе против него возбуждали уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, сообщало РИА ФАН.

Также в розыск 29 октября объявили признанного иноагентом блогера Максима Каца**.

* Republic — внесено в реестр СМИ-иноагентов.

** Максим Кац признан иноагентом в РФ.