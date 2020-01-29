Журналистка CNN оправдала жизнь втроем
Эмануэлла Гринберг, журналистка CNN, заявила, что жизнь с несколькими партнерами — это не отклонение, а философия. По ее словам, полиаморы — это верные и преданные люди, просто они любят не одного человека, а сразу нескольких, написал «Царьград», ссылаясь на иностранную статью.
Зачастую полиаморные союзы образуются в парах, где партнеры являются бисексуалами или гомосексуалами. После чего зачастую возможен различный исход отношений, например, дополнение одного или нескольких партнеров.
Некоторые ученые считают, что моногамия — это не естественное состояние, а социальная конструкция. По их словам, немоногамия — это когда проше выбрать кого-то другого, чем наладить отношения с супругом или супругой.