Журналистка CNN оправдала жизнь втроем

Зачастую полиаморные союзы образуются в парах, где партнеры являются бисексуалами или гомосексуалами. После чего зачастую возможен различный исход отношений, например, дополнение одного или нескольких партнеров.

Некоторые ученые считают, что моногамия — это не естественное состояние, а социальная конструкция. По их словам, немоногамия — это когда проше выбрать кого-то другого, чем наладить отношения с супругом или супругой.