Общество 17 февраля 2023, 22:03 Журналиста Андрея Лошака признали иноагентом Минюст включил экс-журналиста НТВ Лошака в реестр иностранных агентов РИА «Новости»

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Бывшего журналиста телеканала НТВ Андрея Лошака* признали иноагентом. В соответствующий реестр его включил Минюст России.

Также список иноагентов пополнили историк Андрей Зубов* и школа свободной общественной мысли «Возрождение»**.

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«17 февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Б. Зубов*, А. Б. Лошак*, а также школа свободной общественной мысли „Возрождение“**», — отметили в министерстве.

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По данным Минюста, Лошак* принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Он негативно высказывался о действиях российских госорганов и проводимой ими политике. Также журналист выступал против спецоперации и взаимодействовал с зарубежными структурами.

Зубов* занимался созданием и распространением материалов иностранных агентов и распространял фейки о деятельности госорганов. Кроме того, историк проживает за рубежом и там преподает в одном из вузов.

Школа свободной общественной мысли «Возрождение»** призывала бороться с действующей государственной властью и менять конституционный строй, отметили в министерстве. Большую часть преподавателей уже признали иноагентами, которые проживают за границей.

Недавно иноагентом признали певицу Земфиру *.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента.

** Школа свободной общественной мысли «Возрождение» — выполняет функции иноагента.