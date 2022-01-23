Журналист вспомнил девять неприятных сторон жизни в СССР

В декабре прошлого года исполнилось 30 лет после распада Советского Союза. Для тех, чья молодость прошла в большой стране, вспоминать о ней приятно. Но было много негативных моментов, о которых напомнила колумнист Life Майя Новик. Всего таких случаев набралось девять. Некоторые из них исчезли полностью, а часть продолжает сохраняться и сегодня.

На первое место автор материала поставила сильную алкоголизацию общества. Бутылка водки была универсальной валютой, которой рассчитывались с сотрудниками ЖКХ, таксистами и другими умельцами. Очереди в винные магазины выстраивались с самого утра. Когда Горбачев в рамках борьбы с пьянством ввел талоны на спиртное, то расцвело подпольное самогоноварение.

Второе место досталось транспортным проблемам, с которыми сталкивались жители Советского Союза. В автобусах всегда пахло бензином, но это не смущало забившуюся под завязку толпу. Главное — дождаться прихода транспорта и штурмом попасть внутрь салона. Оставаться у дверей было опасно: пассажир рисковал выпасть на каждой остановке.

Переполненный транспорт ехал по разбитым дорогам. В некоторых районах большой страны, в частности в Северном Казахстане, об асфальте даже не знали. Он исчезал на границе Красноярского края. Плохие дороги были и в центре промышленных городов. Сейчас ситуация обстоит намного лучше.

Вторым по ценности продуктом СССР после водки была туалетная бумага. Вместо нее использовали газеты. Про женские прокладки или специальных средств для ухода за инвалидами говорить вообще не приходилось.

Кроме средств гигиены жители не могли найти лекарств. Для лечения использовали антибиотики пенициллинового ряда, парацетамол и анальгин. Для поиска дефицитных лекарств использовали знакомых врачей.

Стоматология была бесплатной, но лечили без обезболивания. Новокаин вкалывали только при удалении зуба. Для многих звук советской бормашины до сих пор остается ночным кошмаром. Среди жителей северных регионов популярны были золотые или сделанные под золото коронки из металла.

Повальное хамство советских продавцов уже давно ушло в область анекдотов. Но таким поведением отличались все — начиная от уборщицы, заканчивая директорами крупных предприятий.

Несмотря на многонациональное разнообразие, бытовой расизм в Советском Союзе был в порядке вещей. Пассажиры транспорта в конфликтах быстро переходили на внешний вид оппонента, особенно если у него другой разрез глаз или цвет кожи. На окраинах городов представителей молодежных субкультур могли избить за длинные волосы.

Еще одной проблемой был постоянный контроль со стороны: советского человека не оставляли в покое с детства. Собрания звена, общественная жизнь класса, субботники, обязательные газеты, взносы в различные объединения, а после работы — дежурство на улицах в народной дружине. Возможно для кого-то это было интересным, а для страны полезным, но людей это делать заставляли.