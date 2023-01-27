Общество 27 января 2023, 16:32 Журналист «Вечерней Москвы» стала одним из победителей Всероссийского конкурса Генпрокуратуры

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Автор и ведущая передачи «Ваше право», журналист «ВМ» Ирина Капитанова стала одной из победительниц Всероссийского конкурса, который ежегодно проводит Генпрокуратура России, передала «Вечерняя Москва».

Прокурор Москвы Денис Попов вручил Ирине грамоту Генерального прокурора Российской Федерации.

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За прошлый год на «Вечерке ТВ», а также в социальных сетях вышло более 10 эфиров программы «Ваше право». В проекте москвичи могли напрямую обратиться к прокурору и получить помощь в прямом эфире.

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