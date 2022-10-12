Журналист телеканала «Россия 1» Олег Пакшин умер в 39 лет | 360°

Общество 12 октября 2022, 03:29 Поделиться Telegram

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Viber Журналист телеканала «Россия 1» Олег Пакшин умер в 39 лет Умер журналист телеканала «Россия 1» Олег Пакшин Pxhere

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Корреспондент телеканала «Россия 1» Олег Пакшин скончался после борьбы с тяжелым заболеванием. Об этом сообщил ГТРК «Поморье».

По словам коллег, последние несколько лет журналист лечился от онкологии

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«Между собой мы его называли Пакшин-продакшен. Потому что многие сюжеты, которые он делал, были про программы, про проекты, которые выпускает и производит наш телеканал», — поделился воспоминаниями ведущий «Вестей» Денис Полунчуков.

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Карьеру в журналистике Олег Пакшин начал строить в ГТРК «Поморье». Также за его плечами работа специальным корреспондентом на «Пятом канале». А с 2013 года и до ухода из жизни он работал на «России 1» в информационной программе «Вести».

В 2011 году Пакшин стал лауреатом конкурса «Золотое перо», также за работу над сюжетом к юбилею о Михаиле Ломоносове ему вручили телевизионную премию канала НТВ «Профессия репортер».

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