Журналист Шевченко усомнился, что Водонаева искренне «рубится» за правду в скандалах

Водонаева называла на одном из YоuТubе-шоу журналистов проститутками. Шевченко заступился за своих коллег и заявил, что это чей-то заказ. Вряд ли телеведущая говорит такое от собственного имени.

«Видимо, кому-то выгодно, чтобы такие высказывания появлялись. Я думаю, что слова Водонаевой — это чей-то заказ. Часть пиар-кампании по раскручиванию очередного фрика», — заявил журналист Максим Шевченко в интервью изданию Daily Storm.

Он предположил, что Водонаева просто смотрит развлекательные передачи и вообще не в курсе, что происходит на телевидении. Называть журналистов проститутками — это неуважительно, бестактно и совершенно не красит человека как личность.

Ранее Водонаева пришла на интервью к Ирине Шихман в YоuТube-шоу «А поговорить?». Она заявила, что в последнее время разочаровалась в мужчинах и журналистах. Она вспомнила слова депутата Виталия Милонова, который когда-то назвал ее проституткой, и переадресовала это оскорбление журналистам федеральных каналов, которые «искажают жизнь и уводят от сути».

Ранее Водонаева раскритиковала предложение президента России Владимира Путина о маткапитале за первого ребенка. Она заявила, что «нищие россияне и быдло» бросятся рожать только ради финансовой выгоды.