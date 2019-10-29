Журналист «Секрета фирмы» исследовал секты и основал собственную

Главный редактор сетевого издания «Секрет фирмы» Филипп Вуячич сообщил, что один из его журналистов принял участие в эксперименте по исследованию экономической стороны работы сект, и перешел на «темную сторону».

Редактор рассказал, что сотрудник, которого он назвал Романом Раковым, до появления в редакции работал «психоколдуном», и вообще искренне верит в мистику. По образованию мужчина был психологом. Вуячич отметил, что в новом сотруднике была заметна предпринимательская жилка.

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Раков как-то предложил провести эксперимент ради исследования экономики сект. Так как стать своим в них можно только через длительный промежуток времени, журналист решил создать «симулятор». Раков сделал несколько постов в соцсетях и проведении «эзотерического мероприятия», указал дату, место и стоимость посещения.

Мужчина провел встречу, собрал деньги с адептов, и неожиданно пропал с горизонта. На связь с редакцией он больше не выходил, присвоив средства, которые по окончании эксперимента обещал вернуть обманутым людям.

«Эзотерические мероприятия и секты наряду с бизнес-тренингами и семинарами по саморазвитию — это очень привлекательная сфера для людей с предпринимательской жилкой. А вот журналистика — не очень», — резюмировал Вуячич.

Ему «ВКонтакте» ответил сам журналист, чье настоящее имя Олег Лутин. Он написал, что идея создания «симулятора» принадлежала редактору, а сам он решил «обмануть обманщика», который надумал посмеяться над эзотерически настроенными людьми.

«В определенный момент, узнав о моем „колдовском“ прошлом, мой главред предложил мне создать секту. Да, без шуток. Я провожу эзотерические мероприятия, люди ходят, а потом журнал пишет „ахаха, посмотрите на дуралеев, они в колдунов верят и деньги им платят“. На мой вопрос, не будем ли в этой истории мы м******и, раз уж это мы в рамках журналистского эксперимента людей обманываем, он отмахнулся», — сообщил колдун-психолог. Лутин сообщил также, что ушел из редакции из-за конфликта с начальством в результате написания другого материала.