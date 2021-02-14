Журналист Сафронов написал письмо Ефремову из СИЗО. Он вспомнил об их первой встрече

Советник главы Роскосмоса и бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, отправил письмо актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП. В нем он вспомнил об их первой встрече, которая состоялась в 2011 году, рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева, посетившая Сафронова в СИЗО «Лефортово».

Сафронов рассказал в письме, как 10 лет назад, когда он работал в «Коммерсанте», зашел с коллегой в кафе и встретил там Ефремова.

«Сафронов написал ему из СИЗО письмо, в котором пожелал, чтобы актер «нашел силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда», — рассказала ТАСС правозащитница.

Ефремов написал ответное письмо, однако оно пока не дошло до Сафронова, отметила она. По словам Меркачевой, журналист в СИЗО много времени уделяет чтению и прочел около 150 книг, а также написал рассказ.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в государственной измене. По версии следствия, журналист сотрудничал с чешскими спецслужбами, рассказало Ura.ru. Сафронов отказался признать вину. Суд продлил срок его ареста до 7 марта.

Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, он проведет в колонии 7,5 года. Актера ранее этапировали из Белгородской области в московское СИЗО в связи с уголовным делом в отношении трех лжесвидетелей, заявлявших в суде, что Ефремова не было за рулем машины в момент аварии, произошедшей 8 июня 2020 года на Смоленской площади.