Общество 02 июня 2023, 23:10 Журналист Роман Супер и политолог Дмитрий Орешкин пополнили список иноагентов Минюст России внес в список иноагентов трех человек и два издания РИА «Новости»

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Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов. В него добавили трех физических лиц и два издания, сообщение об этом разместили на официальном сайте ведомства.

В реестр попали журналисты Роман Супер* и Максим Кузахметов*, политолог Дмитрий Орешкин*, а также два издания — «Ярновости»** и «Проект»**.

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Кузахметов выступал против спецоперации и заявлял о поддержке властей Украины, призывал к действиям, результаты которых могут повлиять на территориальную целостность РФ. Орешкин* распространял дезинформацию о действиях российских властей. Оба иноагента проживают за пределами России.

Роман Супер* выступал против проведения СВО, создавал и распространял информационные материалы иноагентов.

Издание «Проект»** и ООО «Ярновости»** включили в реестр за распространение недостоверной информации о деятельности органов власти и другие нарушения законодательства.

* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

** Признан Минюстом России юридическим лицом, выполняющим функции иноагента.