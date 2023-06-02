02 июня 2023, 23:10
Журналист Роман Супер и политолог Дмитрий Орешкин пополнили список иноагентов
Минюст России внес в список иноагентов трех человек и два издания
Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов. В него добавили трех физических лиц и два издания, сообщение об этом разместили на официальном сайте ведомства.
В реестр попали журналисты Роман Супер* и Максим Кузахметов*, политолог Дмитрий Орешкин*, а также два издания — «Ярновости»** и «Проект»**.
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Кузахметов выступал против спецоперации и заявлял о поддержке властей Украины, призывал к действиям, результаты которых могут повлиять на территориальную целостность РФ. Орешкин* распространял дезинформацию о действиях российских властей. Оба иноагента проживают за пределами России.
Роман Супер* выступал против проведения СВО, создавал и распространял информационные материалы иноагентов.
Издание «Проект»** и ООО «Ярновости»** включили в реестр за распространение недостоверной информации о деятельности органов власти и другие нарушения законодательства.
* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
** Признан Минюстом России юридическим лицом, выполняющим функции иноагента.
Иноагенты
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