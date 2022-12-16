Общество 16 декабря 2022, 17:12 Журналист РИАМО заняла первое место в конкурсе СМИ в номинации «Правовой ликбез»

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Корреспондент РИАМО Мария Евсюкова победила в номинации «Правовой ликбез» в конкурсе СМИ, проводимом уполномоченным по правам человека в Подмосковье Ириной Фаевской. Об этом написал сайт РИАМО.

Фаевская во время встречи с журналистами выразила благодарность за освещение темы защиты прав человека.

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«Вы, как никто, всегда стараетесь рассказывать о проблемах наших жителей. Благодарю вас за то, что вы проводите большую работу в сфере правового просвещения», — добавила она.

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Евсюкова победила с интервью «Омбудсмен Подмосковья — о состоянии тюремной медицины и социализации бывших заключенных».

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