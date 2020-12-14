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    14 декабря 2020, 13:27

    Журналист рассказал о своем увольнении из «Радио Свобода»

    Полина Петрова

    Бывший шеф-редактор новостной программы на «Радио Свобода» Александр Орлов рассказал о корпоративной культуре в холдинге и своем увольнении, информирует сайт RT.
    Журналист рассказал о своем увольнении из «Радио Свобода»

    Журналист объяснил, что его уволили в период большой информационной нагрузки, когда ежедневно выпускалось большое число материалов о сирийском городе Ракка. Орлов пояснил, что было необходимо делать репортажи, когда американцы окружили местность и по 150 самолетов каждый день делали вылеты. При этом 450 стволов тяжелой артиллерии вели обстрел. Чем больше росла интенсивность налетов, тем меньше требовали говорить про Ракку.

    «Вызывают. „У тебя ложь: ты написал, что это столица самопровозглашённого халифата“. — „А как надо было написать? Там 150 тыс. человек“. — „Мы говорим ‚командный пункт Ракка‘ — и не говорим про бомбежки“. Вот именно: не „город“, не „столица“ — „командный пункт Ракка“», — вспомнил Орлов.

    Тогда он заявил, что выложит такие указания в интернет. Это послужило последней каплей для его увольнения.