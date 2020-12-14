Журналист рассказал о своем увольнении из «Радио Свобода»

Журналист объяснил, что его уволили в период большой информационной нагрузки, когда ежедневно выпускалось большое число материалов о сирийском городе Ракка. Орлов пояснил, что было необходимо делать репортажи, когда американцы окружили местность и по 150 самолетов каждый день делали вылеты. При этом 450 стволов тяжелой артиллерии вели обстрел. Чем больше росла интенсивность налетов, тем меньше требовали говорить про Ракку.

«Вызывают. „У тебя ложь: ты написал, что это столица самопровозглашённого халифата“. — „А как надо было написать? Там 150 тыс. человек“. — „Мы говорим ‚командный пункт Ракка‘ — и не говорим про бомбежки“. Вот именно: не „город“, не „столица“ — „командный пункт Ракка“», — вспомнил Орлов.

Тогда он заявил, что выложит такие указания в интернет. Это послужило последней каплей для его увольнения.