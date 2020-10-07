Журналист рассказал о появлении термина «вежливые люди»

Рожин напомнил, что в 2014 году разместил в своем блоге в «Живом журнале» новость о людях в форме, которые взяли под контроль симферопольский аэропорт и всех, кто находился внутри, вежливо просили покинуть здание аэровокзала.

«Я разместил у себя в ЖЖ эту новость и написал, что вот, есть вежливые люди, вежливо заходят и вежливо просят. Постепенно этот термин стал распространяться, подхватили СМИ. <…> Термин зацепился, стал даже торговой маркой», — поделился собеседник издания.