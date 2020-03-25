Журналист рассказал, чем запасаются москвичи во время коронавируса
Россияне стали чаще ходить в магазине и закупаться продуктами на какое-то время вперед. Кто-то запасается продуктами на месяц, а кто-то считает это глупостью. Life.ru узнал, что чаще всего покупают москвичи.
Одна из посетительниц магазина сообщила, что покупает запас на месяц-два. И помимо гречки и риса она заодно приобрела и телевизор.
Другая женщина купила рыбу, сыр, сок, а также бутылку виски. Но она рассказала, что это для ее мужа.
Тэя Розина, врач-гастроэнтеролог, сообщила, что во время распространения инфекции необходимо есть абсолютно все. А также надо каждый день гулять в парках.