Журналист рассказал, чем запасаются москвичи во время коронавируса

Одна из посетительниц магазина сообщила, что покупает запас на месяц-два. И помимо гречки и риса она заодно приобрела и телевизор.

Другая женщина купила рыбу, сыр, сок, а также бутылку виски. Но она рассказала, что это для ее мужа.

Тэя Розина, врач-гастроэнтеролог, сообщила, что во время распространения инфекции необходимо есть абсолютно все. А также надо каждый день гулять в парках.