Общество 08 сентября 2023, 12:24 Журналист Примаков: задержание Бадаляна и Геворкяна в Армении может быть провокацией

Читать 360tv в

Задержание в Армении пророссийского блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна может быть провокацией. Об этом сообщил журналист Евгений Примаков в эфире радио Sputnik.

По его словам, провокацию могли устроить из-за резких высказываний Бадаляна в адрес правительства Армении. Статья «Незаконный оборот огнестрельного оружия», по которой их задержали, вызывает вопросы и подозрения.

Реклама

Отмечается, что представитель МИД России Мария Захарова связала задержание мужчин с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.