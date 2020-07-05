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    05 июля 2020, 13:59

    Журналист показал, как записываются телеобращения Путина. Видео

    Валерия Шафирко

    Автор программы «Москва.Кремль.Путин» журналист Павел Зарубин показал закадровую часть записи телеобращения президента России Владимира Путина.

    Таким образом журналист на своей странице в Instagram анонсировал выпуск программы о президенте, который будет показан в воскресенье после 22:00 на телеканале «Россия».

    «Как записываются телеобращения Путина? Редчайшие кадры с другой стороны камеры — в воскресенье после 22:00 на телеканале „Россия“», — подписал журналист видеоролик, который длится чуть больше минуты.

    На видео можно увидеть изнанку обращения президента: например, какие конструкции были использованы съемочной группой для записи. В полной версии программы, которую анонсирует журналист, кроме закулисья, будут показаны неопубликованные ранее фрагменты интервью Путина, в том числе и по теме поправок к Конституции.