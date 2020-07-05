Журналист показал, как записываются телеобращения Путина. Видео

Автор программы «Москва.Кремль.Путин» журналист Павел Зарубин показал закадровую часть записи телеобращения президента России Владимира Путина.

Таким образом журналист на своей странице в Instagram анонсировал выпуск программы о президенте, который будет показан в воскресенье после 22:00 на телеканале «Россия».

«Как записываются телеобращения Путина? Редчайшие кадры с другой стороны камеры — в воскресенье после 22:00 на телеканале „Россия“», — подписал журналист видеоролик, который длится чуть больше минуты.

На видео можно увидеть изнанку обращения президента: например, какие конструкции были использованы съемочной группой для записи. В полной версии программы, которую анонсирует журналист, кроме закулисья, будут показаны неопубликованные ранее фрагменты интервью Путина, в том числе и по теме поправок к Конституции.