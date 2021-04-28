Журналист Пивоваров опроверг подделку справок для получения оружия

Журналист Алексей Пивоваров на своем Telegram-канале сообщил, что его не уведомляли о доследственной проверке по факту о якобы предоставленных им поддельных справках для лицензии на оружие. Сейчас он находится в командировке.

«С 2008-го у меня есть газовый пистолет. Разумеется, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом», — написал он.

Пивоваров отметил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами. Он удивлен тому, что тема с оружием возникла сейчас.

Ранее источник ТАСС сообщил, что из Росгвардии в МВД поступила информация о предоставлении Алексеем Пивоваровым ненастоящей медицинской справки для получения лицензии на приобретение оружия. Другой источник агентства утверждал, что из-за поддельного документа Росгвардия аннулировала Пивоварову все документы на оружие.

Алексей Пивоваров — журналист, создатель YouTube-канала «Редакция». Долгие годы работал на телеканале НТВ. Вел новостную программу «Сегодня». В «Редакции» он занимается созданием документальных фильмов на общественно-политическую тематику, а также обзором новостей.