Журналист перечислил три причины отставки мэра Якутска

По мнению специалиста, такое решение было принято не только из-за озвученных в официальной версии проблем со здоровьем.

«Первая причина — это действительно здоровье, потому что звоночки были. В Новый год было плохо с сердцем, вполне возможно, что работа тяжелая сказалась. Второй момент в том, что было очень много пиара, интервью и публикаций», — отметила Шамшурина.

Она пояснила, что ни одна глава Якутска не получала столько внимания. Эксперт уверена, что дела Авксентьевой как руководителя были не очень хороши. Еще один фактор — политик победила в борьбе за свою должность вопреки планам республиканской команды.

Накануне РИА «Новости» сообщило, что Авксентьева подает в отставку. При этом она продолжит работу советника временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева.