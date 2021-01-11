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    11 января 2021, 14:33

    Журналист перечислил три причины отставки мэра Якутска

    Полина Петрова

    Известный якутский журналист, знаток местной политической конъюнктуры Тамара Шамшурина перечислила три главные причины отставки мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, информирует ИА Nation News.
    Журналист перечислил три причины отставки мэра Якутска

    По мнению специалиста, такое решение было принято не только из-за озвученных в официальной версии проблем со здоровьем.

    «Первая причина — это действительно здоровье, потому что звоночки были. В Новый год было плохо с сердцем, вполне возможно, что работа тяжелая сказалась. Второй момент в том, что было очень много пиара, интервью и публикаций», — отметила Шамшурина.

    Она пояснила, что ни одна глава Якутска не получала столько внимания. Эксперт уверена, что дела Авксентьевой как руководителя были не очень хороши. Еще один фактор — политик победила в борьбе за свою должность вопреки планам республиканской команды.

    Накануне РИА «Новости» сообщило, что Авксентьева подает в отставку. При этом она продолжит работу советника временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева.