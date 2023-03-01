Общество 01 марта 2023, 23:01 Журналист Павел Гусев осудил вручение премий СМИ блогерам

Читать 360tv в

Часто блогеры представляют искаженную информацию своим зрителям, из-за чего им не стоит вручать премии СМИ. Таким мнением поделился главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, только печатные издания дают людям возможность думать и анализировать информацию. Он подчеркнул, что подобные проекты действуют в рамках закона о СМИ. Цифровые тексты, отметил Гусев, являются слабыми и вводят читателей в заблуждение.

Реклама

«Сегодня награды в регионах кому дают? Только блогерам, которые даже не журналисты, а им дают журналистские премии», — отметил он.