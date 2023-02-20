Общество 20 февраля 2023, 16:17 Журналист назвал музыканта Шевчука Иудушкой после его новой антироссийской песни Журналист Данилин призвал музыканта Шевчука выступать в Куршевеле или Варшаве РИА «Новости»

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Раскритиковавший спецоперацию лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выпустил новую антироссийскую песню «Родина, вернись домой». После этого журналист Павел Данилин в своем Telegram-канале назвал музыканта Иудушкой.

Журналист напомнил артисту, что тот когда-то выступал в поддержку России в Чечне. По его мнению, смерть музыканта была бы предпочтительнее тому, что сейчас происходит с Шевчуком.

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«Тогда бы ты остался в народной памяти как артист, который пел песни нашим ребятам в Чечне, ну и как немного занимавшийся либерализмом головного мозга рокер», — написал Данилин.

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Журналист поставил лидера группы ДДТ в один ряд со сбежавшими Максимом Галкиным, Аллой Пугачевой и Борисом Гребенщиковым.

«И теперь ты не Музыкант-Юра, а Иудушка-Шевчук. Выступай лучше в Куршевеле или в Варшаве. Там тебе место», — заключил Данилин.

Шевчук в мае прошлого года выступил против спецоперации, за что его обвинили в дискредитации российской армии и оштрафовали на 50 тысяч рублей.