Журналист Медведев предложил не освобождать заключенных, осужденных на пожизненный срок

Журналист и депутат Андрей Медведев прокомментировал ситуации с людьми, заключенными на пожизненный срок и освобожденными досрочно. По его мнению, отпускать таких людей раньше времени нельзя. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал депутата.

«В Хакасии отмороженный упырь вырезал семью из пяти человек. Включая семилетнего ребенка. Причем убийца уже отсидел 18 лет все по той же статье и вышел месяц назад. И тут же 11 осужденных на смертную казнь могут скоро выйти из российских тюрем», — рассказал Медведев.

По его мнению, досрочные освобождения заставляют семьи пострадавших людей боятся. Он отметил, что такие люди не чувствуют себя в безопасности.

Журналист обратил внимание также на то, что обсуждается на форумах и чатах в интернете. Медведев заявил, что довольно часто там поднимаются вопросы о том, как получить лицензию на оружие, так как люди переживают за свою безопасность и пытаются защитить семью с помощью оружия.

«Убитых не вернуть. А убийца — вдруг он крепок здоровьем — через 25 лет выйдет на свободу? <…> Я категорический противник любых досрочных освобождений пожизненно заключенных (исключение — новые обстоятельства по делу: бывает, попал невиновный). Пожизненно — это значит навсегда, пока не умер в четырех стенах», — подытожил он.