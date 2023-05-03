Эксклюзив 03 мая 2023, 23:01 Журналист Лаура Джугелия рассказала о самых сложных героях своих интервью Журналист Лаура Джугелия рассказала, как проходили наиболее сложные ее интервью Телеканал «360»

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Журналист, основательница сайта PeopleTalk Лаура Джугелия в беседе с Марусей Михейчик в эфире программы «360» «Тет-а-Тет с Марусей» рассказала о самых сложных героях своей программы, у которых ей доводилось брать интервью. По словам автора YouTube-канала Fame Time, таковыми стали обладатель Грэмми казахстанский музыкант Имамбек, видеоблогер и публицист Евгений Понасенков, а также психолог Михаил Лабковский.

Джугелия назвала Имамбека светлым и классным парнем. По ее словам, сложности возникли из-за неразговорчивости музыканта, который «в принципе не любит говорить». Он отметила, что приходилось буквально клещами вытаскивать информацию, постоянно задавая уточняющие вопросы.

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Журналистка отозвалась о Евгении Понасенкове как о харизматичном человеке, который играет по своим правилам. Она посетовала, что буквально перед съемкой публицист отказался следовать сценарному плану программы.

«У него свои мысли, свои правила. Он достаточно непростой для любого, мне кажется, журналиста», — заметила она.

Джугелия рассказала, что с Лабковским у нее сложились непростые взаимоотношения еще перед началом интервью из-за организационных вопросов. Однако, по оценке журналистки, несмотря на все неприятности, выпуск в итоге получился неплохим, а сам Лабковский потом ей выразил за него благодарность.