Журналист телеканала «Крик ТВ» исчез в Екатеринбурге

Журналист, автор и ведущий программы «Резонанс» на «Крик ТВ» Алексей Кузнецов пропал в Екатеринбурге. Об этом заявил директор телеканала Евгений Губко, его процитировало РИА «Новости».

«Он в четверг покинул офис в 00:43. Работал ночью. Все ключи, паспорт, сумка, с которой он не расстается, карты все — все это в офисе оставил. Вышел, по камерам сегодня смотрим — он в мертвую зону вошел, и никто больше его не видел», — рассказал он.

Губко собирается в ближайшее время написать заявление в полицию.

Алексей Кузнецов работает на телеканале около четырех месяцев.

Вечером 11 февраля у журналиста сломалась машина, рассказали сотрудники телеканала в официальном аккаунте СМИ во «ВКонтакте». Рано утром на следующий день он должен был ехать в командировку, поэтому и остался ночевать на работе. Около 00:00 ему кто-то позвонил по телефону, а в 00:43 Кузнецов выбежал на улицу. С тех пор оба его мобильных недоступны. Знакомые пропавшего не смогли дозвониться до него, отметило агентство Ura.ru.

Кузнецов живет в Первоуральске в Свердловской области. Приметы журналиста: 40 лет, рост — около 185 сантиметров, крупное телосложение, очки, лысина.