Журналист Красовский присоединился к команде телеканала RT

«Я счастлив присоединиться к команде RT в качестве руководителя одной из дирекций. Меня дико воодушевляет то, что мы будем заниматься именно русскоязычным контентом», — признался Красовский.

По его мнению, важно, чтобы холдинг занимался не только иностранными зрителями, но и русскоговорящей аудиторией. Журналист выразил надежду, что результат получится впечатляющим.