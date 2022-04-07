Журналист kp.ru рассказал о последнем эфире Жириновского

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Журналист kp.ru Владимир Ворсобин рассказал, что сказал лидер ЛДПР в своем последнем эфире.

Политик был настроен эксцентрично, как в юности, и в то же время философски. Он рассуждал о жизни и как будто подводил итоги.

«Надо беречь <…> таких как я, который говорит правду. <…> Мы все живем на тройку. А на пятерку мечтать не надо. Не ищите журавля в небе, ограничьтесь синицей в руке. Нет счастья на Земле», — сказал Жириновский.