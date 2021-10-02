Журналист «КП в Беларуси» Можейко пропал в Минске

Журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко перестал выходить на связь в Минске. Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что у редакции нет информации о его местонахождении.

По данным kp.ru, Можейко перестал отвечать на звонки 1 октября. Его друзья и коллеги не знают, где он может быть сейчас. С родителями журналиста тоже не удается выйти на связь, последний раз с ними общались накануне, около 16:00.

В издании отметили, что Можейко был автором материала, из-за которого, предположительно, был заблокирован сайт kр.by.