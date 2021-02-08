Журналист из Перми пошел в дворники из-за пандемии. А теперь захотел стать депутатом

Владелец медиапроекта «Народный Комиссар» Василий Кучумов во время пандемии лишился заработка и пошел работать дворником. Пообщавшись с местными жителями и поняв, что в Перми очень много проблем, он решил стать депутатом.

Профессию Кучумов сменил три месяца назад. Дворником он работает по графику два через два, в его обязанности входит уборка дворов у шести домов. Он планирует поработать до того момента, как растает снег.

«Во время пандемии пришлось распустить часть команды, потому что доходы от рекламы рухнули, господдержки нет, госконтракта нет, все на своих силах. Нужно было оплачивать оставшейся части команды зарплаты, еще у меня ипотека 40 тысяч в месяц», — рассказал «360» журналист.

Друзья из управляющей компании предложили Василию поработать дворником за 15 тысяч в месяц. Кучумов согласился, он решил, что физические упражнения по вечерам ему не помешают. Он признался, что периодически приходится управляющую компанию заставлять выдавать песок, чтобы посыпать им обледеневшие дорожки.

«Они уже не рады, что предложили мне работу», — с улыбкой сказал Василий.

Прохожие иногда узнают Василия, спрашивают, что случилось. Он отшучивается, говорит, что так разминается.

«Знакомые жалуются на управляющие компании, на медицину. Я пытаюсь на эти случаи писать запросы. Пока работаю дворником, понял, что проблем еще больше, чем приходит в мой медиапроект, своего рода книгу жалоб. Решил баллотироваться в депутаты, к тому же в сентябре выборы в Законодательное собрание Пермского края», — сказал Василий.

Журналист уверен, что на выборах его поддержат читатели «Народного Комиссара».