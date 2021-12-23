Журналист из Марий Эл объяснила причину извинений перед главредом на пресс-конференции Путина

Журналист «Марийской правды» Анастасия Петрова извинилась перед главным редактором своего издания на пресс-конференции Владимира Путина, которая прошла в четверг, 23 декабря. По словам девушки, она попросила прощения, потому что должна была задать президенту лишь один вопрос, написала «Газета.ru».

«Извинилась, потому что меня просили задать один вопрос, а не несколько. Получила [ответ от главного редактора], написал, что я молодец, поздравил меня. Шла на конференцию уверенно, заняла место. Когда объявили Марий Эл, появилось волнение, конечно. В то же время важно было немедленно собраться, ведь впервые у Марий Эл выпал шанс задать вопрос Владимиру Путину. И моя роль была очень ответственна», — сказала она.

Во время пресс-конференции журналист попросила Путина увеличить количество поездов из Йошкар-Олы в другие города страны. Петрова отметила, что осталась довольна ответом главы государства.

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что даст поручение главе РЖД разобраться в ситуации.