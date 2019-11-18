Журналист «Интерфакса» пропала в Москве

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова. 29-летняя журналистка не выходит на связь с 17 ноября.

«Она действительно не появлялась на работе, не выходила на связь. Сегодня около трех ночи с ее телефонного номера мне написала ее мама, сказала, что ее нет дома около суток, что на работу она, соответственно, не выйдет. Неизвестно, что и как. Просили ее маму держать нас в курсе», — рассказал РИА «Новости» коллега Игнатовой Георгий Спиров.

Он добавил, что пока родственники Игнатовой не дали им никакой новой информации. Коллеги пытаются что-то узнать, но безуспешно.

Сайт Life со ссылкой на источник уточнил, что Игнатова вышла из дома около 09:00 17 ноября и пошла в церковь. С собой девушка не взяла ни деньги, ни телефон, ни документы.

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«Все остальное — паспорт, телефон, все карточки, в том числе „Тройка“ — осталось дома. Это я говорю к тому, что даже если представить, что она задумала куда-то уйти, она бы все равно забежала домой», — рассказала женщина «Рен ТВ».

Мать Игнатовой рассказала, что прочитала переписки дочери в телефоне, чтобы узнать, куда она могла исчезнуть, но в сообщениях не было ничего полезного. В день исчезновения девушке позвонили коллеги, чтобы узнать, во сколько она придет.

Женщина добавила, что они живут в Ховрине, достаточно далеко от центра, так что вряд ли Маргарита решила отправиться куда-то пешком.