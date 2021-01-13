Журналист Гурская перечислила пять главных заповедей работника СМИ

«Первая заповедь — учись. Каждый день. Даже если ты главный редактор и большой начальник. Если бы лет 30 назад я сказала, что фотографировать, писать и публиковать статьи можно будет прямо с телефона, меня бы упекли в дурдом», — поделилась Гурская.

Вторым правилом является постоянная проверка фактов. Важно всегда сверять сведения с первоисточником. Помимо этого, журналист должен быть любопытным. Также в СМИ нельзя проповедовать. Пятую заповедь Гурская назвала самой главной. Она гласит, что необходимо думать о людях, показывая им, что они не одиноки.