Общество 29 ноября 2022, 18:13 Журналист Фатеев скончался в Тюмени

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На Урале на 89-м году из жизни ушел известный журналист Владимир Фатеев. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области

«Владимир Александрович — один из ярчайших представителей династии тюменских журналистов Фатеевых. Их общий стаж работы в газетах, на телевидении и радио превышает 500 лет. Этот результат внесен в „Книгу рекордов России“», — уточнили в инфоцентре.

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Отмечается, что Фатеев был заслуженным работником культуры Российской Федерации. Прощание с ним состоится 29 ноября в Тюмени.

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