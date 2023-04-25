Общество 25 апреля 2023, 17:59 Журналист Боке откроет агентство военных репортеров в России Французский журналист Боке намерен открыть в России агентство военных репортеров YouTube

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Французский журналист Адриан Боке, известный своей работой в Донбассе, планирует открыть агентство военных репортеров в России. Об этом он рассказал на площадке просветительского марафона «Знание. Первые» в Архангельске.

Боке заявил, что находится в опасности. Журналист пояснил, что хочет остаться в России, потому что здесь «почувствовал себя как дома». Он намерен продолжать свою корреспондентскую деятельность в новой для себя стране.

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«Моя цель — жить в России, я хочу открыть здесь предприятие. Это может быть агентство, но на международном уровне. Мы соберем деньги, и это будет именно агентство военных репортеров», — сказал он.

Журналист потерял деньги и родной дом, однако стал военкором, чтобы показывать людям правду. Боке не стал скрывать, что испытывает чувство страха ежедневно. Он добавил, что «находился в тюрьме за правду», за которую его также пытали. Боке отметил, что это не заставит его отказаться от своей работы.

В марте французский журналист получил российский паспорт. Также он хотел обратиться с просьбой предоставить гражданство России его жене и дочери, сообщили «Известия».