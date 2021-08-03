Журналист Баренец описал нынешнее состояние мировой геополитики

Заслуженный журналист, а также полковник в отставке Виктор Баранец считает, что НАТО злится, поскольку не может избавиться от трех русских «костей» в горле. По его словам, все эти кости начинаются на букву «К». Об этом написал «Царьград».

Журналист отметил, что в России есть три региона, которые приносят отдельную боль Западу — это Калининград, Крым и Курилы. Любимая песня представителей НАТО — требование освободить оккупированные территории.

На первом месте по важности находится Калининградская область. По словам журналиста, «это колючая кость в их горле, которая является зоной затрудненного доступа». Но эта территория, по мнению Баренца, защищена так, что они о нее «в случае чего зубы обломают».