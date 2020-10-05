Журналист Андрей Евгеньев рассказал, какова ситуация с его делом

Четыре года назад Евгеньева задержали в Москве. Журналиста отвезли в отделение и обвинили в хранении запрещенных веществ. Суд отправил его за решетку на три года. Он вышел на свободу в прошлом году и теперь пытается доказать свою невиновность и оспорить обвинительный приговор.

«Сейчас оно (дело — прим. ред.) находится на проверке в вышестоящей инстанции в следственном управлении Следственного комитета», — уточнил Евгеньев.