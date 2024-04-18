Общество 18 апреля 2024, 10:28 Журнал «Сноб» выпустил 105-й номер, посвященный дороге и пути

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Журнал «Сноб» выпустил свой 105-й номер, объединяющий людей, явления и объекты, на первый взгляд, друг с другом совершенно не связанные.

Несколько текстов в номере журналисты посвятили одной из главных строек СССР — Байкало-Амурской магистрали. Гастрожурналист Иван Глушков рассказал о новой концепции вагона-ресторана, а автор книги «Слово пацана» — о дороге к славе и возвращении к самому себе.

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В номере можно найти статью рэпера Басты об экспериментах с музыкой и большом туре по России и рассказ лауреата премии «Большая книга» Алексея Сальникова под названием «Девятнадцать км».