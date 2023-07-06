Общество 06 июля 2023, 15:48 Журнал Sciencedirect: вейпы опаснее для беременности, чем курение обычных сигарет

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Американские ученые из Университета Колорадо сообщили, что курение электронных сигарет во время беременности гораздо опаснее, чем курение простых сигарет. Об этом рассказал журнал Sciencedirect.

В результате исследования специалисты обнаружили, что влияние даже небольшого количество паров от электронных сигарет препятствует нормальному росту и развитию плода, написал «Ридус».

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Никотин оказывает негативное воздействие на легкие плода и на его кости. Они становятся меньше и короче.