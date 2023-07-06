06 июля 2023, 15:48
Журнал Sciencedirect: вейпы опаснее для беременности, чем курение обычных сигарет
Американские ученые из Университета Колорадо сообщили, что курение электронных сигарет во время беременности гораздо опаснее, чем курение простых сигарет. Об этом рассказал журнал Sciencedirect.
В результате исследования специалисты обнаружили, что влияние даже небольшого количество паров от электронных сигарет препятствует нормальному росту и развитию плода, написал «Ридус».
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Никотин оказывает негативное воздействие на легкие плода и на его кости. Они становятся меньше и короче.
Курение
Ученые
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