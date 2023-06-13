Общество 13 июня 2023, 10:54 Журнал ПМЭФ-2023 распространят на площадке форума, в самолетах и поездах Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Фонд «Росконгресс» выпустил официальный журнал XXVI Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Почитать его можно как в электронном виде, так и в бумажном на площадке мероприятия, рейсах авиакомпании «Аэрофлот» и поездах «Сапсан».

Тема номера связана с основной концепцией ПМЭФ-2023 и звучит как «Суверенное развитие во имя будущего». Авторы проанализировали состояние мировой экономики на фоне появления нового мирового порядка, привели примеры успешного сотрудничества. Например, с ОАЭ, чей товарооборот с Россией по итогам 2022 года возрос на 68%.

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Большой блок материалов посвятили теме развития отечественной экономики в условиях санкций. Героями статей стали губернаторы, руководители корпораций и небольших компаний.

В журнале форума рассказали о высоких технологиях, многие из которых удастся увидеть собственными глазами на площадке проведения ПМЭФ-2023 — «Территории инноваций» фонда «Росконгресс». Другие площадки и проекты тоже представили — читатели узнают о форуме «Лекарственная безопасность», международном содружестве молодых предпринимателей Friends for leadership, Форуме креативного бизнеса, международном фестивале народов Севера «Душа России» и «Академии ПМЭФ» для людей от 20 до 22 лет. Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в России в феврале–марте 2024 года, посвятили статью.

Рассказ главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовали в литературном разделе. Отдельно для участников форума подготовили гайд по Санкт-Петербургу — рассказали о белых ночах, кухне и пригороде культурной столицы.

Журнал в печатном формате представят на площадке мероприятия, в самолетах авиакомпании «Аэрофлот» и поездах «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург, в электронном виде — на сайте форума и в информационно-аналитической системе фонда «Росконгресс».

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня. В прошлом году в нем приняли участие более 14 тысяч делегатов из 130 стран мира. Организаторы подготовили культурную программу «Петербургские сезоны» и деловую, в том числе на площадке фонда «Инносоциум».