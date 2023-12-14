Общество 14 декабря 2023, 13:46 Журнал «Клео.ру»: просмотр телевизора и социальных сетей по утрам сильно отнимает энергию

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Журнал «Клео.ру» перечислил самые вредные утренние привычки, которые не только способны испортить весь оставшийся день, но и забрать большое количество энергии.

Первый делом рекомендуется отказаться от утреннего просмотра телевизора и социальных сетей. Даже если телевизор включен для фона, мозг все равно будет впитывать ненужную информацию, транслируемую через экран, написал «Ридус».

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Также не стоит задерживаться в кровати после пробуждения. Лишние 10 минут в положении лежа отнимут у вас время, отведенное на завтрак или зарядку. Таким образом, настрой на весь оставшийся день будет сбит.