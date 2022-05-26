Белгородские власти закроют въезд в село Журавлевка из-за обстрелов

Власти Белгородской области решили закрыть въезд в приграничное село Журавлевка. Причиной стали обстрелы территории со стороны ВСУ. О запрете въезда сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня пострадала еще одна женщина, мы ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого и говорим, что рискуете жизнью. Как еще уберечь жителей? Требование мое — обеспечить полный запрет на посещение этой территории. Угроза жизни, она явная», — сказал Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Ей оказывают всю необходимую помощь медики.

Источник фото: vk.com/gladkov_vv

Село Журавлевка попало под обстрел 25 мая. По информации главы региона, снаряды повредили 13 домовладений. В результате обстрела пострадал один человек. Он получил ранение средней степени тяжести. После операции пациента перевели в палату. Гладков пообещал проведать молодого человека. Также он отметил, что ситуация в селе не позволяет приступить к восстановительным работам. Местные власти не хотят рисковать жизнями строителей.