Ведущий «60 минут» объяснил, кому угрожал убийством депутат Журавлев в эфире

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» не смог совладать с эмоциями и пообещал убить немецкого журналиста. Ведущий передачи Евгений Попов объяснил, что парламентарий желал смерти не немецким пропагандистам, а наемникам, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.

По словам Попова, такой эмоциональный накал Журавлева связан с тем, что депутат регулярно ездит на фронт. Однако в данном случае, по мнению ведущего, эти эмоции достигли немыслимых пределов и он перешел красную черту, написал «Подъем».

«По-моему, Алексей Журавлев желал смерти не немецким пропагандистам, а наемникам. Мы после этого разговаривали с ним, и я попросил его не угрожать смертью в моей программе больше никогда», — сказал Попов в комментарии изданию.

Попов добавил, что депутат очень патриотичен, сильно переживает и болеет за Россию, поэтому у него вызвал такую сильную реакцию репортаж Bild о том, как немецкие гаубицы используют на Украине против союзных сил России, ДНР и ЛНР.

Свои угрозы Журавлев произнес, когда решил отреагировать на критику «60 минут», которая прозвучала в эфире телеканала Bild. Там показали несколько фрагментов российской передачи и выразили недовольство, что немцев назвали нацистами.

«Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать, <…> мы все придем и всех вас убьем. Я туда поеду, и если я его там увижу...» — сказал Журавлев.