Общество 20 февраля 2024, 22:01 Жук, которого назвали в честь Плато Путорана: итоги Большой научной экспедиции Фото Ольга Лобачева

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Результаты второго этапа Большой научной экспедиции (БНЭ) презентовали в парке «Зарядье» 20 февраля. Ученые Сибирского отделения РАН, общественники и представители компании «Норникель» обсудили участие бизнеса в сохранении биоразнообразия.

Экспедиция охватила три региона присутствия «Норникеля» — Забайкальский и Красноярский края, Мурманскую область. По итогам этой работы ученые смогли дать оценку текущего состояния биоразнообразия животных и растений и определили негативные факторы и угрозы со стороны промышленных объектов.

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«Большая научная экспедиция в 2023 году подтвердила либо опровергла теории и гипотезы, которые были на первом этапе», — отметил вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев. «Сейчас можно говорить уже о системности этих исследований. Нужно продолжать их дальше для того, чтобы у компании была научно обоснованная уверенность в том, что нам нужно делать, чтобы поддерживать биоразнообразие и сводить к минимуму воздействие наших предприятий на природу».

Фото Ольга Лобачева

Второй этап БНЭ был посвящен более глубокому изучению влияния компании на биоразнообразие: корректировке зон воздействия, изучению поведения тяжелых металлов в отвалах пород, применению молекулярно-генетического и фитохимического метода для диагностики биоразнообразия, уточнению индикаторов для расчета интегрального показателя состояния экосистем (ИПСЭ).

Виктор Глупов, руководитель исследований, член-корреспондент РАН, прокомментировал: «Я рад, что ряд предположений, которые я высказывал по поводу вторичных метаболитов растений, подтвердились. И сейчас мы работаем над созданием биохимических критериев оценки стрессируемости экологических систем. Оно легло в те рамки, которые я предполагал, а это для ученого всегда здорово».

На обследуемой территории ученые отметили большое разнообразие флоры и фауны: они нашли там 19 охраняемых видов растений и 13 видов животных.

Фото Ольга Лобачева

Кроме того, вблизи Норильска специалисты обнаружили новый вид жука. Назвать долгоносика должны были жители Норильска и сотрудники компании. Среди вариантов были: «Жук-горняк», «Норик», «Таймырский следопыт», «Североносик» и другие. По итогам финального голосования победителем стал «Путоранчик». Теперь в мире насекомых появился жук, имя которого будет напоминать о Плато Путорана.

По итогам БНЭ специалисты представили дальнейшие планы о необходимых шагах для решения задач по сохранению биоразнообразия в этих регионах.

Фото Ольга Лобачева

Михиал Гладышев, заведующий лабораторией Института биофизики СО РАН заявил: «Если говорить об этом проекте, то, конечно, важно его продолжать. По двум годам мы можем увидеть некий тренд. Вот, например, что озера восстанавливаются и pH увеличивается. Но это может быть случайное межгодовое колебание. Если мы это увидим на третий, четвертый год, мы тогда точно скажем: „Да, идет восстановление озер“. И более того, мы увидим темп этого естественного восстановления. Экосистема инерционна. В ней идут волны жизни. И для того, чтобы их засечь, нужен большой пространственно-временной масштаб наблюдений».

Полученные учеными данные будут использоваться для разработки программ по сохранению и мониторингу биоразнообразия.