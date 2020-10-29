Жорин оценил перспективы иска Первого канала за критику «Голоса»

«Что касается жеста Первого канала, то его можно понять, ведь рейтинг той или иной передачи зависит от доверия зрителей. И, к сожалению, уже было несколько ситуаций, когда возникали сомнения в объективности судейства», — отметил он.

По его словам, организаторы проекта попали в непростую ситуацию. Они же не могут не разрешить певцам участвовать в конкурсе только потому, что у кого-то из них состоятельные или известные родители. В то же время у зрителей иногда возникает скепсис.

«Это очень деликатная история, в которой можно и одну, и другую сторону понять», — пояснил Жорин.

Адвокат считает, что в этой ситуации ответчикам придется сложнее. Им предстоит доказать, что не просто так пустили негативную информацию про телеканал. Даже при соответствии информации действительности подтвердить это бывает сложно, отметил Жорин.

Он надеется на примирение сторон. Адвокат считает, что такой исход конфликта возможен.

Скандал разразился после выступления участницы «Голоса», 18-летней Александры Будниковой. К ней повернулись все судьи. Позже выяснилось, что девушка — дочь ведущего Первого канала Романа Будникова.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил о необходимости закрыть шоу. Он обвинил организаторов «Голоса» в том, что его «постоянные призеры — блатные детки». Соседов уверен, что на проекте победителей выбирают за кулисами, а Садальский назвал Будникову «очередной дочерью Алсу».

Первый канал готовит иски на политика Сурайкина, Соседова и Садальского за обвинения судей в необъективности и продвижении артистов «по блату».