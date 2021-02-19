Число льготников по оплате ЖКУ предложили увеличить вдвое

Кабмин попросили в два раза увеличить число россиян, которые получают помощь на оплату ЖКУ. Общественники же выступили с предложением начислять малоимущим субсидии на оплату коммуналки при имеющихся долгах.

Такая идея была сформулирована в письме Общественной палаты РФ и НП «ЖКХ-Контроль» премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщила газета «Известия».

Сегодня используются не все выделяемые государством средства на помощь гражданам по оплате коммуналки. Каждый год в казну возвращается значительная сумма. В числе основных причин невостребованность этих средств — сложные условия начисления. Так, россияне, имеющие долги за ЖКУ, не могут получить помощи.

В обращении также предложено изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, общественники предлагают сократить этот срок в три раза — до двух месяцев. На сегодняшний день, субсидии на ЖКХ получают 5,4% российских семей, указано в материале.

Чтобы привести тарифы ЖКХ в России в соответствие с законодательством, Генпрокуратура организует их проверку. Там напомнили о конкретных случаях в некоторых регионах, где понадобилось вмешательство сотрудников ведомства по вопросам коммунальных платежей.