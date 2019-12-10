ЖКХ, цены и медицина: россияне назвали свои главные проблемы

Из-за постоянного подорожания коммуналки волнуются 48% россиян. На втором месте в рейтинге проблем — рост цен на товары и услуги (47%). Треть сограждан (34%) серьезно обеспокоены ситуацией, которая сложилась в сфере здравоохранения. Замыкают пятерку этого рейтинга состояние дорог и ситуация, которая складывается на них (15%) и вопросы сферы образования (11%).

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ФОМ также изучил географию проблем. Чаще всего на рост цен на коммунальные услуги жаловались жители Удмуртии (67%) и ХМАО (64%). Жителей Камчатки (66%), Воронежской (63%) и Саратовской областей (60%) больше всего беспокоит рост цен на товары и услуги. Ситуация в сфере здравоохранения волнует 63% респондентов, которые живут в Мордовии.

Состояние дорог и ситуация на них — основная проблема жителей Саратовской и Ростовской областей (30% и 29% соответственно). Недовольство сферой образования лидирует в Мордовии — 27%.