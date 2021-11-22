Депутат предложил усилить контроль за работниками ЖКХ и строителями

Работников ЖКХ, а также строителей, необходимо тщательно проверять перед наймом, чтобы избежать некачественно выполненных работ. Об этом NEWS.ru заявила депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она отметила, что работы, на которые компании выигрывают тендер, в результате часто оказываются выполнены некачественно.

«Когда это все выходит на тендеры и приходят компании, их выигрывающие, но не способные выполнить работы, и все это выясняется только через некоторое время — это, конечно, достаточно грустная история. Надо для таких работ с участием бюджета, кто входит в наши дома с капремонтом, вводить требования обязательного соответствия не только компании-подрядчика, но и каждого рабочего», — сказала депутат.

Она призвала требовать персональную оценку профессиональной квалификации.